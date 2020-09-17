От полицейского к маньяку: выяснилось, что сестры из Омска, убитые в Рыбинске, были детьми полицейского

Семья перебралась в Новосибирск из-за работы отца детей. Фото: сайт УМВД России по Новосибирской области

В деле о трагической гибели в Рыбинске двух малолетних сестер из Омска появляются новые подробности. 15 сентября Юлия Бридова вернувшись с работы обнаружила двух своих дочерей жестоко зарезанными в квартире, где жила вместе со своим новым избранником. Его и подозревают в страшном преступлении.

Как стало известно, женщина несколько лет назад развелась с первым мужем, от которого родила троих детей. Дочери жили с ней в Омске, а сын остался с отцом, начальником отдела уголовного розыска по Краснозерскому району Новосибирской области. Эту должность мужчина занимал в 2014 году. На сайте местного МВД есть заметка, посвященная многодетным семьям служащих, где о семье Бридовых отзываются положительно.

- Все свободное время Валентин Викторович посвящает своей семье. Помогает супруге по хозяйству, учит уроки вместе с детьми и, конечно же, занимается с младшей дочерью, - пишут о быте семьи в пресс-службе.

Также в следственном комитете Ярославля сообщают, что Юлия знала о судимости своего нового избранника. Он сам признался женщине, что отсидел срок за убийство. Это омичку не испугало, но Виталий Молчанов умолчал, что был судим еще и за изнасилования.