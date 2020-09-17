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Райффайзенбанк предлагает кэшбэк 25% за консультации дизайнера

Клиенты Райффайзенбанка могут получить 25% кэшбэка за онлайн-консультаций с дизайнером интерьеров на цифровой платформе Клик Сервис. Для этого достаточно оплатить покупку любой картой банка.
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«Мы рады предоставить клиентам Райффайзенбанка комфортный сервис, который позволит сделать новое жильё таким, каким оно было в мечтах. Почти все вопросы с нами можно решить удаленно и без потери качества, что особенно важно во время пандемии. Наши специалисты помогут улучшить планировку, подобрать строительные материалы и рассчитать их количество», — рассказал генеральный директор Клик Сервис Алексей Барташов.

«В среднем ремонт своими руками занимает от трёх месяцев до полугода. С персональным дизайнером это можно сделать в два раза быстрее, при этом сэкономив ещё свои нервы и деньги. Мы активно расширяем партнёрскую сеть, чтобы предоставить нашим клиентам больше возможностей для выгодных покупок товаров и услуг», — рассказал Артём Ядройцев, руководитель группы клиентских уведомлений и программ лояльности Райффайзенбанка.

Больше о предложении можно узнать на сайте.

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