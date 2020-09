Tele2 обнулила трафик в мессенджере Discord для игроков

Тариф учитывает все потребности игроков. Помимо пакета мобильных услуг, он включает безлимитный доступ к контенту YouTube, Twitch, а также премиум-аккаунт в играх World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships.

Tele2 первой на рынке мобильной связи запустила во всех регионах присутствия уникальный тарифный план «Игровой». Это совместный проект с компаниями «Ростелеком» и Wargaming, которые в рамках стратегического партнерства уже несколько лет развивают специальные тарифные предложения для онлайн-игроков. Ориентируясь на потребности геймеров, оператор расширил наполнение пакета, включив в него бесплатный и безлимитный доступ к мессенджеру Discord. При этом для абонентов других тарифных планов подключение услуги будет платным и составит 10 рублей в месяц при помесячной оплате или 50 копеек в день при посуточной.

Также на «Игровом» доступны эксклюзивные преимущества – абонентам не придется платить дополнительно за премиум-аккаунты в играх World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships за все время пользования тарифом. Кроме этого, геймеры получат в играх уникальную боевую технику, нигде более недоступную. Так, вместе с бесконечным премиум-аккаунтом в World of Tanks игрокам предоставляется премиум-танк VIII уровня Т-44-100 с тремя эксклюзивными камуфляжами и надписью «Войска связи», укомплектованный на 100% экипаж с прокачанным нулевым навыком «боевое братство».

Игроки World of Warships получат бесконечный корабельный премиум-аккаунт и премиум-линкор VIII уровня «В. И. Ленин» с эксклюзивным камуфляжем, командира с десятью очками навыков, по 25 дублонов каждый день. В World of Warplanes пользователям доступен эксклюзивный премиум-самолет Яковлева Як-ЗТ VII уровня.

Что касается мобильных услуг, тарифный план «Игровой» включает безлимитный доступ к контенту YouTube, Twitch, 30 Гб интернет-трафика, безлимитные разговоры внутри сети, 700 минут для звонков на номера других операторов по России, 100 SMS. Абонентская плата по тарифному плану «Игровой» составляет 890 рублей – стоимость единая во всех регионах. Предложение доступно при подключении к Tele2, переходе со своим номером от других операторов, а также действующим абонентам.