Омским депутатам рассказали о ходе объединения транспортных предприятий города в ПАТП-8

Фото: Омский горсовет

На заседании комитета по экономическому развитию в Омском горсовете обсудили будущее транспортных предприятий города. Уже началось их объединение в ПАТП-8, которое потом превратят в акционерное общество.

Выступавший перед депутатами глава департамента имущественных отношений Омска Дмитрий Махиня подчеркнул – все по-прежнему остается у города, ни одна акция не может быть продана без разрешения городского совета. С другой стороны, такое объединение будет способствовать существенному усилению имеющихся ресурсов.

В Омске планируется создать два очень крупных предприятия – электрического и колесного транспорта. Вопрос их объединения в одно может быть рассмотрен после 2025 года.

Депутат Алексей Саяпин поинтересовался будет ли присоединено к акционерному обществу и ДРСУ-2. Махиня ответил, что это предприятие не в собственности мэрии. По его информации, сейчас оно находится на стадии ликвидации и присоединено не будет.

Председатель комитета Алексей Провозин уточнил, во сколько обойдется предстоящая реорганизация. Представитель депимущества ответил, что это будет незначительная сумма на техпаспорта. Точно ее смогут озвучить по итогам инвентаризации.

Депутаты приняли информацию к сведению.