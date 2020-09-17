Омич погиб на трассе Омск-Тюмень в ДТП с фурой

От столкновения иномарка перевернулась. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Омской области

В Омской области снова произошла серьезная авария на трассе "Тюмень-Омск". В 2:00 в дежурную часть полиции по Тюкалинскому району сообщили о страшном ДТП с участием легковушки и фуры.

В пресс-службе госавтоинспекции уточнили, что 34-летний водитель "Ниссан Циферо" двигался по трассе в сторону Тюмени и поздней ночью выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком "Ивеко". Иномарку серьезно помяло, от удара машину отбросила на обочину и перевернуло. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте. 52-летний водитель грузовика серьезных травм не получил.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.