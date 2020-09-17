Омские депутаты обсудили возможность создания залогового фонда для предпринимателей

Фото: Омский горсовет

На первом в осенней сессии заседании комитета по экономическому развитию в Омском горсовете перед парламентариями с отчетом о работе за прошлые восемь месяцев выступил директор муниципального учреждения «Центр поддержки бизнеса» Игорь Боровик. Он рассказал, что коррективы в их работу внесла пандемия. В общей сложности за отчетный период они рассмотрели около 3 тысяч обращений от предпринимателей. При этом с марта их количество увеличилось на 70%. Представители бизнеса интересовались, на какие меры поддержки они могут рассчитывать и как их получить.

Виталий Путинцев снова внес предложение, которое он уже озвучивал во время весенней сессии. Вице-спикер считает целесообразным создать в Омске залоговый фонд для предпринимателей. Суть идеи в том, что под недвижимость, имеющуюся в собственности у города, смогут получать кредиты не только мэрия и муниципальные предприятия, но и представители бизнеса. Речь идет в первую очередь о подрядчиках горадминистации, которые выиграли тендеры, например, на благоустройство территорий.

– Инициатива интересная, и мы не отказываемся от ее реализации на территории Омска. Но нужно тщательно проработать критерии, кому такой залог мы можем предоставить, – прокомментировал вице-мэр Олег Заремба.

Председатель комитета по экономическому развитию Алексей Провозин поддержал коллегу:

– Предложение очень интересное, – считает депутат. – И немудрено – оно поступило от Виталия Путинцева, который сам из реальной экономики. Много лет он возглавлял Союз предпринимателей, прекрасно ориентируется в нуждах бизнеса. Идея с залоговым фондом, на мой взгляд реализуема. Учитывая, что во многих городах такая система уже действует, надо брать эту практику, обобщать и внедрять у нас.