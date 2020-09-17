На Омск надвигается мощный циклон из Казахстана

Циклон движется на Омск с юга. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики прогнозируют, что достаточно мощный циклон из Казахстана придет в Омск и Омскую область. Он принесет осадки и станет причиной похолодания, о котором уже предупреждали омичей.

В области пройдут умеренные дожди, но быстро закончатся. Циклон продолжит свое движение на север и к выходным полностью покинет Омскую область. После этого установится сухая и теплая погода. Следующих осадков в регионе, по прогнозам синоптиков, можно ждать к середине следующей недели. Скорее всего и они придут к нам с юга.

Пока же омичам обещают местами кратковременные дожди с порывистым ветром и температуру не выше +15 градусов.