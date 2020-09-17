В школе №114 отремонтируют крышу, стены и вентиляцию

Только после обращения в суд удалось обратить внимание на аварийное состояние здания школы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске о необходимости ремонта в здании школы №114 задумались только после проверки, проведенной прокуратурой Ленинского округа. В пресс-службе ведомства сообщили, что в здании обнаружили серьезные дефекты: трещины в несущих стенах, серьезные разрушения вентиляции и протекающую крышу.

Сотрудники прокуратуры обратились с иском в суд с просьбой как можно быстрее устранить обнаруженные разрушения. Суд обязал администрацию школы устранить имеющиеся санитарно-эпидемиологические нарушения и провести техническое обследование здания. Обязанности по финансированию возложили ан департамент образования Омска.