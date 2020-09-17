Омские предприниматели стали чаще обращаться за консультациями о мерах поддержки

Фото: Омский горсовет

Осенняя сессия в Омском горсовете открылась неделей комитетов. На первом из них – комитете по экономическому развитию – депутаты заслушали доклад директора «Центра поддержки предпринимательства» Игоря Боровика.

Депутат Юрий Арчибасов поинтересовался у представителя казенного учреждения, как изменилась динамика обращений до и после марта. Напомним, именно тогда в регионе был введен режим полной готовности из-за пандемии коронавируса.

Игорь Боровик ответил, что количество обращений выросло за этот период на 70%, но сейчас постепенно пошла на спад. За прошлый месяц поступило, например, 373 обращения. В учетом эпидемической ситуации люди сейчас предпочитают обращаться не лично, а по телефону или онлайн. Физлица, например, чаще всего интересуются, какие документы необходимо оформить, чтобы стать самозанятым. Также предприниматели обращаются за консультацией, на какие меры поддержки они могут рассчитывать и как их можно получить.

Депутат Владимир Гуселетов предложил представителям мэрии при оказании помощи предпринимателям, учитывать, обеспечивают ли они город новыми рабочими местами.

Также парламентарии уточняли, обращается ли омский бизнес для получения субсидирования. Игорь Боровик ответил, что все конкурсы на получение финансовой поддержки проходят через их центр.

Депутаты приняли информацию к сведению.

ОФИЦИАЛЬНО

«Предприниматели стали чаще обращаться за консультациями по мерам поддержки»

Председатель комитета по экономическому развитию Омского горсовета Алексей ПРОВОЗИН:

– На деятельность муниципального учреждения серьезно повлияла пандемия. Предприниматели стали чаще обращаться за консультациями по мерам поддержки, которых множество. Это арендная плата, налоговая отсрочка, рассрочка – а по ряду платежей полное освобождение, как в рекламном бизнесе. Центр работал в режиме онлайн и получил хорошую практику. Применить этот опыт в дальнейшем можно на бирже контактов, где омские предприниматели могут общаться с коллегами из других регионов – Крыма, Симферополя, Уфы и других. Это улучшит межрегиональные связи предпринимателей, позволит им находить новые площадки для сбыта, новых партнеров или вступать в производственную кооперацию.