«Росводоканал Омск» напоминает: очный приём ведется только по предварительной записи

Чтобы соблюсти необходимые требования безопасности, приём клиентов организован только по предварительной записи. Записаться можно через сайт предприятия и по телефонам контакт-центра. Еженедельно по пятницам размещаются талоны на предстоящую неделю.

«Мы выполнили все необходимые требования по организации потока клиентов, соблюдению социальной дистанции. Нанесли разделительные линии, установили дозаторы с антисептиками, каждые два часа проводим санобработку помещений. Касса принимает платежи в порядке «живой очереди». Первые недели приёма показали, что не все потребители могут пользоваться электронными способами, есть спрос на талоны для очного приема. К сожалению, в настоящее время не представляется возможным открыть другие офисы в полной мере, так как с открытием центрального офиса возросло количество нетрудоспособных сотрудников из-за заболеваний ОРВИ», - рассказывает Ольга Смиковская, коммерческий директор «Росводоканал Омск».

При визите в омский водоканал омичам необходимо соблюдать дистанцию и иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания. В случае их отсутствия, маску можно будет приобрести здесь же в автомате.

Потребителям доступны и другие способы обслуживания. Направить документы, запросить необходимые справки можно через форму «Напишите нам» https://www.omskvodokanal.ru/o-vodokanale/kontaktnaya-informatsiya/napishite-nam на сайте предприятия, почтовым сообщением на адрес: 644042, г. Омск, ул. Маяковского,2, или предоставлением документов через специальный ящик, установленный у центрального офиса.

Записаться на очный приём можно:

- через сайт предприятия https://www.omskvodokanal.ru/o-vodokanale/kontaktnaya-informatsiya/predvaritelnaya-zapis

- по телефонам: 53-00-11, 8-800-381-77-77, ежедневно с 8:00 до 20:00.