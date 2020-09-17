Завтра омичи смогут выиграть призы от ТВ-3 в «золотых» чемоданчиках

Накануне в Омске появилась необычная инсталляция из «золотых» чемоданчиков, расположенных у входа в подземный переход у библиотеки им. Пушкина. Именно здесь омичи смогут забрать свои призы.

Для этого, в день премьеры шоу, им предстоит пройти мини-квест в своем городе, испытав себя на внимательность и оперативность в погоне за подарками от ТВ-3.

В течение дня, 18 сентября, с 11.00 до 17.00 в популярных пабликах Омска, а также в группе ТВ-3 Омска https://vk.com/tv3_omsk будут появляться трехзначные коды. Омичам необходимо «поймать» эти коды в соцсетях, и сразу же бежать к инсталляции из чемоданов, в которых спрятан подарок!

Главное – опередить остальных, приехав самым первым с кодом к указанному месту, и открыть заветный чемоданчик.

Смотрите новое шоу «Миллион на мечту» с 18 сентября в 18:00 на ТВ-3!

Фото: ТВ-3, 16+

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