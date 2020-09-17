Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Омске планируют построить подземный переход к дендросаду

Он обеспечит комфорт для омичей
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Пока не известно, что именно хотят сделать на территории дендросада, но подземный переход туда уже запланировали.

Пока не известно, что именно хотят сделать на территории дендросада, но подземный переход туда уже запланировали.

Фото: Анна МИКУЛА

В Омске планируют появление нового пешеходного перехода на улице Красный Путь в районе остановки "Старозагородная роща". Сейчас люди переходят дорогу по широкому пешеходному переходу, регулируемому светофором.

- Для удобства горожан даже собираются делать подземный или надземный переход через улицу Красный Путь, - рассказал Анатолий Соловьев, руководитель Омского отделения Всероссийского общества охраны природы в интервью сайту ВОмске.

Он отметил, что переход обеспечит комфортный доступ к части дендросада, вокруг которой разгорелись ожесточенные споры. Напомним, власти хотят перевести территорию в статус рекреационной зоны и превратить ее в современный парк.