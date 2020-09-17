В Омске планируют построить подземный переход к дендросаду

Пока не известно, что именно хотят сделать на территории дендросада, но подземный переход туда уже запланировали. Фото: Анна МИКУЛА

В Омске планируют появление нового пешеходного перехода на улице Красный Путь в районе остановки "Старозагородная роща". Сейчас люди переходят дорогу по широкому пешеходному переходу, регулируемому светофором.

- Для удобства горожан даже собираются делать подземный или надземный переход через улицу Красный Путь, - рассказал Анатолий Соловьев, руководитель Омского отделения Всероссийского общества охраны природы в интервью сайту ВОмске.

Он отметил, что переход обеспечит комфортный доступ к части дендросада, вокруг которой разгорелись ожесточенные споры. Напомним, власти хотят перевести территорию в статус рекреационной зоны и превратить ее в современный парк.