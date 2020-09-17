С начала года омичи оплатили на почте более 10 тысяч штрафов ГИБДД

Оплаты принимаются во всех отделениях почтовой связи, через сайт Почты России и мобильное приложение. Для оплаты штрафа можно также вызвать почтальона с мобильным терминалом на дом или в офис. Так, через мобильные терминалы почтальонов с января по август в Омской области было оплачено более 1 тысячи квитанций от ГИБДД.

Чтобы оплатить штраф через сервисы Почты России, не обязательно иметь квитанцию. Расширенная поисковая система позволяет находить штрафы не только по номеру постановления, но и по номеру водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства.

После совершения оплаты клиент получает чек. Если платеж осуществляется через интернет, чек формируется в электронном виде, при необходимости его можно распечатать. При оплате в отделении или через почтальона выдается бумажный чек. На следующий день после совершения оплаты сведения о платеже поступают в информационную систему о государственных и муниципальных платежах. Напомним, что, согласно Федеральному закону № 437-ФЗ от 22 декабря 2014 г, штраф, оплаченный не позднее 20 дней с даты вынесения постановления, может быть оплачен в размере половины суммы.