Тепло в квартиры омичей дадут на следующей неделе

Если прогноз погоды не изменится, то тепло придет в дома омичей на следующей неделе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Омичи стали чаще жаловаться на холод в квартирах. Они отмечают, что обогреватели уже не справляются и особенно по ночам в домах становится совсем холодно. И не удивительно, ведь синоптики прогнозируют довольно низкую температуру не только ночью, но и нем.

- В квартире дубак, обогреватель не выключается, дети маленькие, да и самому в таком холоде сидеть не хочется, - жалуются в соцсетях омичи.

Заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Омска Владимир Шнипко рассказал, что тепло в квартирах обычных омичей может появиться уже на следующей неделе. Сейчас начали подключать к отоплению детские сады и школы. В комментарии изданию "НГС-55" чиновник рассказал, что в мэрии больше ориентируются на прогноз понижения температуры, чем на конкретный среднесуточный показатель +8.

- Никого морозить не будем. Как только увидим, что будет тенденция на снижение температуры наружного воздуха, будем видеть, что в зданиях начинается сырость и холод, будем начинать отопительный период, - заверил Шнипко.