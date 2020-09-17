ТЭЦ-5 реализует проект по повышению надёжности энергоснабжения

Модернизация градирни №3 на ТЭЦ-5 – это замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования на современное с внедрением конструктивных улучшений.

Так, асбесто-цементные оросители заменены на оросители из шероховатых листов ПВХ двойного гофрирования, а старой системе водораспределения придёт на смену принципиально новая, выполненная по схеме «Центр-Периферия» с применением каскадных сопел. Это повысит охлаждающий эффект градирни на 3-4°С, что позволит значительно уменьшить расход топлива на производство электрической энергии. Также на объекте установлен каплеуловитель, благодаря которому сократится потребление подпиточной (речной) воды.

Генеральный подрядчик проекта – ООО «Каскад» - приступил к работам в 2019 году. В сентябре 2020 года строительно-монтажные работы завершены, градирня введена в эксплуатацию.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 193 млн рублей.

В прошлом году на ТЭЦ-5 уже была проведена модернизация градирни №4. На 2021 год запланирована модернизация градирни на ТЭЦ-4.

Инвестиционная программа АО «ТГК-11» направлена, в первую очередь, на обновление основных производственных фондов. В этих целях в структурных подразделениях проводится техническое перевооружение и модернизация оборудования.

Основные мероприятия, реализуемые в рамках инвестиционной программы в 2020 году, включают в себя модернизацию деаэрационно-подпиточной установки ТЭЦ-3, техническое перевооружение химического цеха ТЭЦ-3, техническое перевооружение электрофильтра котлоагрегата № 3 ТЭЦ-5, техническое перевооружение трубопроводов пара высокого давления на ТЭЦ-5.

- Модернизация градирни № 3 ТЭЦ-5 – один из ключевых проектов 2020 года, который позволит повысить эффективность работы генерирующего оборудования станции. Объём инвестиций АО «ТГК-11» в проекты с применением современных технологий и актуальных технических решений остаётся на неизменно высоком уровне. Главная цель - повышение надёжности энергоснабжения региона и снижение экологической нагрузки на окружающую среду, - говорит генеральный директор АО «ТГК-11» Владислав Полочанский.

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Градирни – самые заметные сооружения на ТЭЦ, служат для охлаждения воды для турбин.

Высота градирни №3 ТЭЦ-5 - 72,2 м

Диаметр сооружения - 58,3м

Площадь застройки – 2 670 м2

Омская ТЭЦ-5 - самая мощная станция омской энергосистемы, обеспечивает теплом Центральный, Октябрьский и частично Ленинский и Кировский административные округа г. Омска. Установленная электрическая мощность — 735 МВт. Установленная тепловая мощность — 1763 Гкал/ч.