В Омске завершился региональный форум «Молодежь и выборы»

В нем приняли участие команды, победившие во втором модуле форума – интеллектуальной онлайн игре «Я активный Гражданин».

Заключительным испытанием форума стали дебаты «Точка зрения». Участники дискутировали на следующие темы:

- Необходимо ли лишить молодежь активного избирательного права?

- Патриотизм равен гражданственности или нет?

- Является ли молодежь важнейшим субъектом политического процесса?

Оценку команд осуществлял Региональный экспертный Совет, состоящий из представителей Избирательной комиссии Омской области, Общественной палаты Омской области, депутатского корпуса, общественных организаций и объединений города Омска.

По итогам дебатов первое место заслуженно заняла сборная команда города Омска «Макиавеллисты», на втором месте расположились студенты Омского юридического колледжа «Legal Help», на третьем – команда «Плебисты» Сибирского профессионального колледжа.

Победители и призеры форума получили кубки соответствующих степеней, дипломы, а также памятные призы.

«Форум получился интересным и познавательным, он собрал более 150 активных, увлеченных политикой и избирательным правом молодых людей, которые знают, как проявить гражданскую позицию, умеют отстоять свою точку зрения, аргументировано и грамотно выражают свое мнение. Мы рады, что в нашем регионе подрастает достойная смена», – отметил заместитель председателя Избирательной комиссии Омской области Михаил Юрьевич Мордовин.

«Одно из направлений деятельности ОРМОД «Омская Молодежь» - повышение правовой грамотности молодёжи региона. Выступив соорганизаторами форума, который в этом году впервые прошёл в двух форматах: онлайн и офлайн, мы в очередной раз убедились, что тема востребована, актуальна, и уже сейчас начали проработку новых методик и технологий, которые планируем реализовать в 2021 году», - поделилась планами президент движения Сюзанна Егиян.

Студент Омского юридического колледжа Артем Зеленин поделился впечатлениями от участия в конкурсе: «Хотелось бы поблагодарить организаторов за возможность показать себя, выразить свою точку зрения, высказаться и потренироваться в публичных выступлениях! Благодаря форуму, мы с командой в очередной раз показали себе, родителям и всем, вплоть до руководства нашего учебного заведения, что мы сделали правильный выбор, выбрав учебу в сфере юриспруденции. Еще раз благодарю вас! Это самое лучшее мероприятие за весь срок моей учебы».

Напомним, что ежегодный региональный молодежный форум «Молодежь и выборы» проводился Избирательной комиссией Омской области при поддержке Общественной палаты Омской области и Омского регионального молодежного общественного движения «Омская молодежь» с период с 4 по 9 сентября и состоял из трех модулей в онлайн и оффлайн форматах.

Так 4-5 сентября прошел первый модуль - образовательная онлайн площадка «Молодежь в общественно-политической жизни общества», спикерами которого выступили федеральные и региональные эксперты, известные общественные и политические деятели из Москвы, Ставрополья, Ростова-на-Дону и Омска.

7 сентября в 5 округах города Омска прошел второй модуль - онлайн брейн-ринг «Я активный Гражданин» среди студентов профессиональных образовательных организаций и сборных команд.

Третий модуль – офлайн встреча организаторов и участников форума, в рамках которой прошли дебаты «Точка зрения» среди команд-финалистов окружных брейн-рингов стал заключительным мероприятием.