В Омске по ночам перед больницей снова огромные очереди из скорых

Машины скорой вынуждены простаивать в очередях по 5-6 часов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Омичи уже не раз замечали огромные очереди из скорых, которые привозят на обследование пациентов с подозрением на коронавирус.

Недавно «Комсомолка» писала об этом. Как выяснилось, по ночам больных со всего города везут на томографию в МЧС-4.

После этого в областном минздраве сообщили, что начнет круглосуточно работать еще один томограф в диагностическом центре. Но, как выяснилось, это выполнено не было.

– Мы как возили пациентов в МЧС-4, так и возим. Диагностический, насколько я знаю, по-прежнему принимает до 20.00, – рассказывает наш источник в скорой. – Мы работали позавчера – перед нами стояло 12 машин. В сегодняшнюю смену – примерно столько же. Плюс после каждого пациента для аппарата МСКТ необходим технологический перерыв порядка 15-20 минут.