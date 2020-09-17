Омича в Краснодаре насмерть сбила электричка

Машинист пытался экстренно тормозить, но избежать наезда не удалось. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С омичом на отдыхе в Краснодаре случилась трагедия. Как стало известно пресс-службе Краснодарского УМВД, около 18:00 по местному времени на мужчину наехала электричка. Он скончался на месте.

Для установления личности понадобилось всего несколько часов. Пострадавшим оказался 41-летний житель Омска. Полиция Краснодара предварительно установила, что мужчина переходил пути в наушниках и не слышал приближения поезда. Не отреагировал он и на предупредительный сигнал, который подавал машинист. Водитель электрички пытался экстренно затормозить, но избежать трагедии не удалось.

Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.