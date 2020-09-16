Омичи заметили над городом НЛО

Странный темный объект омич заметил совершенно случайно. Фото:vk.com/omskplanetarium

Наблюдательный омич заметил странный объект в небе над городом. Он просматривал онлайн-трансляцию с видеокамер в Омске и заметил, что в небе что-то быстро полетело. Наблюдатель говорит, что не преследовал цели зафиксировать НЛО, просто обатил внимание на быстро движущийся объект.

- В небе пролетело что-то с большой скоростью. Это не похоже на глитч видеопотока, - отмечает автор видео, которым он поделился в соцсетях.

На видео действительно можно заметить стремительно несущийся в небе темный объект в верхней правой части экрана.

- Возможно боллид, но он бы инверсионный след оставлял, а так да, весьма занимательно, - соглашаются омичи в комментариях, но все больше шутят.

- Да это я на метле! Думала, не заметят, - пишет одна из омичек. Другие иронично говоря о том, что это лето пролетело.

Из серьезных версий горожане озвучивают звездопад. Осенью это явление действительно пожно наблюдать над Омской областью.