Мэр Омска проверила ремонт Советского парка и осталась недовольна

Мэр посоветовала подрядчикам ускорить работы и завершить реконструкцию вовремя. Фото: пресс-служба Администрации Омска

Сегодня мэр Омска Оксана Фадина раскритиковала ход работ в Советском парке. Ранее уже были опасения, что подрядчик не успеет сдать объект вовремя. Сегодня Фадина осталась недовольна скоростью выполнения работ. Подрядчик успел только подготовить места для укладки тротуарной плитки и заливки фундаментов.

-Я еженедельно отправляю информацию, в том числе в прокуратуру города Омска, где ведется мониторинг реализации нацпроектов. Поэтому все данные о представителях и учредителях компаний, которые заходят на объекты и нарушают сроки реконструкции и строительства, фиксируются, — отметила мэр Омска Оксана Фадина.

Реконструкция парка проводится в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды". По проекту в парке должны были установить новые дорожки, освящение, лавочки, а также провести масштабное озеленение. Общая сумма, выделенная на реконструкцию парка составила почти 23 миллиона рублей.