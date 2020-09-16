В Омске на три дня перекроют часть центральной улицы

Перекрытие движения на маленьком участке дороги вызовет серьезные изменения в движении нескольких маршрутов общественного транспорта. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омске на все выходные перекроют движение на проезде между частями Богдана Хмельницкого напротив спорткомплекса "Юность". В департаменте общественной безопасности сообщили, что это будет связано с ремонтом трамвайных путей. Ограничение начнутся с 20:00 18 сентября, в пятницу, и закончатся в 17:00 21 сентября, в понедельник.

Также, как сообщают в пресс-службе администрации, перекрытие изменит схему движения нескольких маршрутов общественного транспорта.

Автобусы № 13, 26, 58, 119, 219б будут осуществлять разворот немного дальше, почти у перекрестка Богдана Хмельницкого с ул. Масленникова.

А вот троллейбус №15 и трамваи №1, 8, ходить совсем не будут. В утенний час пик в понедельник 21 сентября власти планируют запустить 15 тролейбус по маршруту от ул. Гашека до ул. Чкаловской.