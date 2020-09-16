На видео попало, как в Омске «Жигули» залетели под фуру

Фото: «ЧП Омск»

Страшная авария случилась в среду, 16 сентября, на окраине Омска. Ехавшие по Черлакскому тракту «Жигули» влетели в фуру. Отечественное авто от удара сложилось, как картонная коробка. Из багажника разлетелись банки с краской, которая разлилась на проезжей части.

На видео, снятом очевидцами на месте и выложенном в соцсети, видно, что на место приехали машина скорой помощи и реанимобиль.

По предварительным данным, водитель легковушки погиб на месте происшествия. Причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.