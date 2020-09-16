Два отделения омской больницы закрыли на карантин из-за коронавируса

В минздраве заверили, что все под контролем. У медиков уже есть опыт работы в карантин. Фото: Веселовская Анна

Сегодня стало известно о том, что на карантин закрыли два отделения городской больницы №1 им. А. Н. Кабанова. Причиной для закрытия терапевтического и торакального отделений стал коронавирус. Его обнаружили у нескольких пациентов. В министерстве здравоохранения подтвердили, что ввели карантин, но заверили, что работа продолжается в штатном режиме.

- Мы не раз подчеркивали, что коронавирус вошел в нашу жизнь, и мы продолжаем с ним соседствовать. Закрыты на карантин терапевтическое и торакальное отделения больницы им А.Н. Кабанова (ГБ № 1). Несмотря на это работа продолжается в штатном режиме. Лекарствами, СИЗами и всем необходимым медики обеспечены. К тому же, они уже имеют опыт работы в подобных уситуациях, а это немаловажно, - прокомментировали в пресс-службе минздрава.