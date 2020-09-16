Омская драма откроет сезон премьерным спектаклем «Визит дамы»

Фото: omskdrama.ru

В прямом смысле слова долгожданной станет премьера драмтеатра «Визит дамы» по мотивам пьесы Дюрренматта. Что в итоге получилось у омской труппы и польского режиссера Анджея Бубеня, должны были представить публике еще в конце марта. Но как раз в день премьеры из-за пандемии коронавируса в регионе закрыли все культучреждения.

И вот 22 сентября омичи, наконец, смогут увидеть эту постановку, которая откроет 147-й театральный сезон. Сейчас остались лишь несколько свободных мест. О том, чтобы попасть на первый показ, надо было заботиться заранее. Впрочем, самые преданные зрители театра и не сдавали билеты, купленные на 28 марта. Все они действительны в новом сезоне после открытия театра.

Напомним, Анджей Бубень уже ставил в Омской драме спектакли «Август. Графство Осэйдж» и «Амадей», которые получили многочисленные положительные отзывы как критиков, так и простых зрителей.

Добавим, актеры театра только недавно вернулись из Воронежа, где с триумфом выступили на Платоновском фестивале искусств. Они представили спектакль «Время секонд хэнд».