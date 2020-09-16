В Омской области обидчивый внук-уголовник убил дедушку за оскорбление

В обстоятельствах ЧП разбираются следователи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Начало этой кровавой истории началось «классически» для таких ЧП – с попойки. 37-летний внук-рецидивист, который был судим, в том числе и за угрозу убийством, пришел в гости к 69-летнему деду.

Мужчины вместе выпивали, потом что-то пошло не так. Младший из родственников оказался человеком с тонкой душевной организацией. Он оскорбился словами дедушки в свой адрес и зарезал его.

Пенсионера нашли утром мертвым. Его агрессивному внуку придется вернуться за решетку.

– Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в своем доме в селе Борки Омской области тела 69-летнего мужчины, по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство», – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Подозреваемый задержан, в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.