Почта России открыла для жителей Омской области более 100 новых вакансий

В Омской области кандидатам открыты вакансии операторов почтовой связи, почтальонов и курьеров. Также требуются специалисты на работу в структурные подразделения Управления федеральной почтовой связи Омской области.

Для новых сотрудников действует программа «Наставничество», в рамках которой новичкам помогают освоить ключевые навыки и программы, необходимые в работе, сократив адаптационный период и подготовив к особенностям профессиональной деятельности. Специалисты также получают возможность карьерного старта и участия в молодежных корпоративных проектах.

Сегодня Почта России – цифровая почтово-логистическая компания, которая предоставляет почтовые и финансовые услуги населению всей страны вплоть до самых отдаленных и труднодоступных территорий и входит в перечень стратегических предприятий страны.

«Почта России гарантирует своевременную выплату заработной платы, профессиональное обучение, трудоустройство возможно на постоянной или временной основе. Всего с начала года в УФПС Омской области было принято порядка 1,5 тысяч сотрудников, из них более 570 - молодые специалисты», – отметила заместитель директора по кадровым и социальным вопросам УФПС Омской области Елена Лаптева.

О вакансиях в УФПС Омской области можно узнать по адресу г. Омск, ул. Герцена, 1, каб. 102 или по телефонам +7(3812)-94-90-82, +7-913-965-61-87. Также можно оставить заявку по телефону контактного центра 8 800 200 28 84. Звонок по России бесплатный.