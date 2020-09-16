В омской области назначили нового ответственного за воинский призыв

Юрий Мешавкин официально вступил в должность с понедельника. Фото: www.gtrk-vyatka.ru

В Омской области назначили нового военного комиссара. Им стал бывший руководитель военкоматом Кировской области 54-летний полковник Юрий Мешавкин.

Ранее он занимал такую же должность в Кировской области, а до этого служил начальником отдела военного комиссариата Омской области по Тюкалинскому району. Об этом сообщает издание "СуперОмск".

До Мешавкина военным комиссаром Омской области на протяжении 4 лет с 2016 года был генерал-майор Владимир Воронков. Куда он отправится теперь пока не известно.