Установление причины инвалидности «профессиональное заболевание», при проведении медико-социальной экспертизы.

Экспертиза связи заболевания с профессией является медицинской экспертизой, проведение которой возложено на центр профессиональной патологии.

В случае установления профессионального заболевания, гражданин, при наличии показаний, направляется на медико-социальную экспертизу с целью установления группы инвалидности, определения степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах, разработки программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

Законодательством Российской Федерации в целях обеспечения единообразия подходов к установлению причин инвалидности в зависимости от обстоятельств наступления инвалидности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, от которых зависит уровень мер социальной защиты инвалида регламентированы правила установления причин инвалидности.

В пункте 6 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2019 г. № 742н «Об утверждении порядка установления причин инвалидности» указано, что причина инвалидности «профессиональное заболевание» определяется как по прямым последствиям профессионального заболевания, так и по его осложнениям, обусловившим наступление инвалидности. Основанием является один из следующих документов, подтверждающих факт профессионального заболевания: акт о случае профессионального заболевания; медицинское заключение о профессиональном заболевании, выданное в порядке, действовавшем до вступления в силу Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; либо решение суда об установлении факта профессионального заболевания.

Врач методист организационно-методического отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России Недосекова И.В.