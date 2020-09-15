Сорняки уничтожили

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области каждый год в Омске мониторят карантинное фитосанитарное состояние придомовых территорий. Нынешний сентябрь не стал исключением и на декоративных кустарниках во дворах по улицам Чехова, Конева, Рабиновича, набережной Тухачевского были выявлены очаги повилики толстостебельной в фазе созревания семян, что подтвердили заключения карантинной экспертизы ФГБУ «Омский референтный центр федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору». Поэтому кустарники вместе с вредной повиликой вырезали и уничтожили.

Важно

Повилика – паразит, который, не имея своих корней, присасывается к другим растениям. Потребляя органические и неорганические вещества растения-хозяина, повилика вызывает его болезнь и гибель. Кроме того, повилика переносит растительные вирусы и может отравить животных при поедании ими засоренного сена.