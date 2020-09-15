В Омскую область идут ураган и ливни

Гроза пройдет в Омске в ближайшую ночь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Об ухудшении погоды омичей уже предупреждали специалисты Обь-Иртышского УГМС. В середине недели прогнозировали резкое понижение температуры и дожди.

Сегодня стало известно, что в ночь с 15 на 16 сентября в городе и по области может пройти ураган. Порывы ветра усилятся до 22 м/с, местами возможны осадки с грозой. Температура тоже понизится до + 16 градусов.

Как сообщают в пресс-службе МЧС, вероятность урагана сохранится завтра весь день, поэтому омичам советуют быть осторожными. Горожан призывают быть осторожными на дорогах во время непогоды, не оставлять личный транспорт и не находиться вблизи от рекламных щитов, деревьев и опор электропередач. Также просят с особым вниманием отнестись к детям и не пускать их на улицу без присмотра во время ухудшения погоды.