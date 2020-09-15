Для реконструкции набережной в Омске привлекут инвестиции на 20 миллиардов

Вице-губернатор уверен, что большую часть инвестиций удастся получить от бизнеса. Фото: Instagram Дмитрия Ушакова

Об амбициозном проекте создания в Омске самой длинной набережной рассказал губернатор Омской области Александр Бурков в начале августа. С тех пор проект успели обсудить с Москвой и даже заинтересовать им несколько инвесторов. Чтобы воплотить в жизнь задумки архитекторов, омские чиновники рассчитывали на помощь федерального бюджета.

Вице-губернатор Дмитрий Ушаков заявил, что сумма, необходимая для постройки набережной значительно выше, чем 7 миллиардов, и большую ее часть планируют получить от частных инвесторов.

- Стоимость строительства набережной гораздо выше, чем 7 миллиардов рублей. Александр Бурков уже представлял проект в Минэконмразвития России. Помимо государственной поддержки, 20 миллиардов рублей будут вложены за счет инвестиций бизнеса. Деньги на набережную - это федеральные и частные деньги, - заявил в интервью телеграмм каналу Epanchintsev вице-губернатор.