Омич нашёл тайник с золотом от ТНТ в городском сквере

В отличие от участников шоу, в день премьеры зрителям ТНТ в Омске не пришлось заниматься экстримом, чтобы получить сокровища ТНТ. Достаточно было просто внимательно смотреть новый проект «Золото Геленджика».

24-летний омич Павел Добророднов впервые решил испытать свою удачу, чтобы выиграть денежный приз! До этого молодой человек не верил в розыгрыши, лотереи и удачу, потому как привык всего добиваться сам.

О необычной акции молодой человек узнал по телевизору из рекламы, где сообщалось, что нужно смотреть «Золото Геленджика» на ТНТ и «ловить» QR-код. Главное в этом квесте - оказаться в нужное время и в нужном месте раньше всех. Это и удалось Павлу Добророднову из Омска.

В день премьеры молодой человек вечером ездил по городу, и вспомнил, что скоро должно начаться шоу «Золото Геленджика». Припарковался и начал смотреть на телефоне передачу онлайн, как только увидел QR-код, сразу же его заскринил и отправился на поиски. Выяснилось, что Павел находится как раз недалёко от сквера им. Дзержинского, который был обозначен на карте поиска.

- Честно: был удивлён, что я первый нашёл клад! Думал, до меня точно уже отыщут, потому что в тот день в сквере было очень много людей! Но когда решил заглянуть под камни, удивился, что там лежит заветная коробочка. А еще, когда поздно вечером снова проезжал мимо сквера, увидел, что там люди с фонариками ходили! Видимо, пытались найти клад, но мне удалось отыскать первым, - рассказал Павел Добророднов.

Узнав, что 5 грамм чистого золота в денежном эквиваленте – это почти 25 000 рублей, молодой человек не раздумывая ответил, что неожиданный выигрыш потратит на ремонт автомобиля.

Смотри шоу «Золото Геленджика» каждое воскресенье в 18:00 на ТНТ

Фото: ТНТ, 16+

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