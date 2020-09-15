«Росводоканал Омск» подготовил сети и сооружения к зиме

Силами сотрудников предприятия к отопительному сезону обновлено более 4 км дефектных сетей водопровода и канализации, заменено 148 узлов запорной арматуры, позволяющей при необходимости локализовать участки водопроводных сетей и переключать абонентов. Для обеспечения надёжного отведение сточных вод, специалисты омского водоканала прочистили 235 км сетей канализации и 17 456 канализационных колодцев, устранили отложения в коллекторах, увеличив их пропускную способность.

К работе в зимний период подготовлены водозаборные объекты и очистные сооружения канализации, водопроводные и канализационные насосные станции, 3 327 пожарных гидрантов. Для надёжного водоснабжения жителей частного сектора сотрудники предприятия утеплили водоразборные колонки современными теплоизолирующими материалами, а 18 колонок заменили на новые.

«Несмотря на изменения графиков работ, соблюдение карантинных мер и мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции, сотрудники предприятия подготовили сети и сооружения к работе в зимний период. Этим летом мы провели плановые работы на дюкерах, проложенных под дном Иртыша, обновили автопарк на 25 единиц, в том числе приобрели мощную установку горизонтально-направленного бурения для бестраншейной прокладки сетей. План летней ремонтной кампании выполнили на 100%, поэтому уверенно вступаем в осенне-зимний период эксплуатации коммунальной инфраструктуры», - рассказал директор по производству «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

В ходе ремонтной кампании этим летом новые водопроводные сети бестраншейным способом построены на улицах Красный Путь, Булатова, Гагарина, 10-й Амурской, Путилова, 20 лет РККА, Харьковской, Куйбышева и 6-й Станционной.