Компания «Омскоблгаз» завершила подготовку объектов системы газораспределения к осенне-зимнему периоду

Комплекс своевременно выполненных мероприятий обеспечит надежное и бесперебойное газоснабжение потребителей разных категорий в период значительных нагрузок на газораспределительную систему в 15 районах Омской области и частично в г. Омске.

Для безаварийной работы газораспределительных сетей «Омскоблгаз» диагностировал техническое состояние 4,5 км подземных газопроводов и 6 шкафных распределительных пунктов, заменил 22 отключающих устройства. Проверены 124 км газопроводов на герметичность и 62 км – на сплошность изоляции, выполнен ремонт 228 установок электрохимзащиты и 901 газораспределительного пункта. Проведено техническое обслуживание 4081 единицы запорной арматуры распределительных газопроводов, покрашено более 22 км наземных газопроводов.

Проведена проверка на соблюдение норм и требований промышленной безопасности систем газораспределения региона в зоне эксплуатационной ответственности «Омскоблгаза».

«Наша компания полностью и своевременно завершила подготовку к осенне-зимнему периоду. Мы провели необходимый комплекс мероприятий для бесперебойной и безаварийной транспортировки газа потребителям, в т.ч. населению, в период пиковых нагрузок на систему газораспределения», – рассказал заместитель генерального директора, главный инженер АО «Омскоблгаз» Сергей Жучков.