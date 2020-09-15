В Омске грабитель зверски убил пенсионерку и зачем-то забрал ее паспорт

Грабитель нанес пенсионерке 23 ножевых ранения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Трагедия случилась в поселке Набережный под Омском. 36-летний грабитель забрался в дом к пожилой чете. Услышав шум, мужчина схватил нож и спрятался в ванной. Поняв, что в дом зашла только одна хозяйка, отморозок вырвался и буквально забил пенсионерку насмерть, нанеся 23 ножевых ранений.

Жертва пыталась кричать и звать на помощь мужа, но он работал в дальнем конце огорода и ничего не услышал. Расправившись с бабушкой, грабитель вынес из дома бытовую технику, ювелирные украшения и зачем-то паспорт убитой. Все это и обнаружили у убийцы при задержании.

– Материальный ущерб от преступления, который до сих пор не возмещен, составил более 281 тысячи рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Фигурант вину в совершении преступления не признал. По ходатайству следственных органов, поддержанному прокуратурой, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Омича будут судить по двум уголовным статьям – «Убийство, сопряженное с разбоем» и «Хищение паспорта».