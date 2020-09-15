На горе с пропавшими без вести людьми в Омске пытаются нажиться мошенники

Омичей просят сообщать о каждом таком случае в «ЛизаАлерт» или в полицию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители регионального отряда «ЛизаАлерт» предупреждают, что в Омске активизировались мошенники. Якобы от лица поисковиков они рассылают сообщения в соцсетях с просьбой помочь материально.

При этом в «ЛизаАлерт» подчеркивают: отряд никогда не собирает деньги. Все люди, участвующие в поисках, делают это добровольно. Единственное, они могут принести свое оборудование.

Омичей просят не реагировать на аферистов, пытающихся нажиться на чудом горе, и сообщать о каждом таком случае в «ЛизаАлерт» или в полицию.