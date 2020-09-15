Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На горе с пропавшими без вести людьми в Омске пытаются нажиться мошенники

Аферисты представляются сотрудниками поискового отряда «ЛизаАлерт»
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
КомментироватьОставить комментарий
Омичей просят сообщать о каждом таком случае в «ЛизаАлерт» или в полицию.

Омичей просят сообщать о каждом таком случае в «ЛизаАлерт» или в полицию.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители регионального отряда «ЛизаАлерт» предупреждают, что в Омске активизировались мошенники. Якобы от лица поисковиков они рассылают сообщения в соцсетях с просьбой помочь материально.

При этом в «ЛизаАлерт» подчеркивают: отряд никогда не собирает деньги. Все люди, участвующие в поисках, делают это добровольно. Единственное, они могут принести свое оборудование.

Омичей просят не реагировать на аферистов, пытающихся нажиться на чудом горе, и сообщать о каждом таком случае в «ЛизаАлерт» или в полицию.

Омичей просят игнорировать такие сообщения. Фото: «ЛизаАлерт»

Омичей просят игнорировать такие сообщения. Фото: «ЛизаАлерт»