Ночью в Омске загорелся многоквартирный дом

Для тушения пожара в многоквартирном доме прибыло 5 машин. Фото: Артем КИЛЬКИН

Поздним вечером с одной из омских групп в соцсетях появилось сообщение от очевидцев о пожаре в Ленинском округе. ЧП произошло в доме № 54а на улице Крыловская. Очевидцы сообщают, что пожар начался внезапно. Резко выключилось электричество, люди запаниковали, стали кричать. Автор поста рассказывает, что некоторые жильцы выбрасывали вещи из окон, чтобы спасти имущество.

- Разбивали стекла в квартире на 1 этаже и взламывали двери у тех, кто не открывал. Ожоги никто не получил, многих не было дома. Скорую видели только одну. Приехало 5 пожарных машин и 2 с лестницей, - рассказывают жильцы соседних домов, наблюдавшие за происходящим.

По заверениям местных жителей, пожар потушили к полуночи. Омичи предполагают, что причиной возгорания могла стать неисправная проводка. По этой же причине во время пожара в домах отключилось электричество.