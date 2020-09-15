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Роспотребнадзор объяснил, почему оперштаб не перешел к третьей фазе снятия ограничений в Омске

Для этого слишком неустойчивая эпидемиологическая ситуация
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омской области до 30 сентября продолжает действовать режим повышенной готовности.

В Омской области до 30 сентября продолжает действовать режим повышенной готовности.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне в Омске состоялось заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. Напомним, что серьезных послаблений пока принято не было. О причинах такого решения рассказал Александр Крига, главный санитарный врач Омской области.

По его мнению, в регионе пока слишком нестабильная пидемиологическая обстаовка, чтобы можно было перейти к третьей фазе снятия коронавирусных ограничений. Омичам придется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию до конца сентября, а возможно и дольше.

- Показатель распространенности инфекции последние два дня снижался, но говорить о стабильности эпидемиологической обстановки пока рано. Соблюдать масочный режим необходимо во избежание заражения опасным заболеванием. Также социальную дистанцию нужно соблюдать и почаще обрабатывать руки антисептиком. Заходите в помещение – надевайте маску. Эти меры предосторожности помогут вам не заразиться, - напомнил Александр Крига.