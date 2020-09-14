На сотрудников пеки, которые допустили истязание малыша в ауле под Омском, завели уголовное дело

Следствие устанавливает конкретных сотрудников, допустивших произошедшее. Фото: Олег ЗОЛОТО

История полуторагодовалого Максима Кабельского получила большой резонанс, когда мать с ребенком сбежали от приютившей их соседки. Сообщали, что многодетная хозяйка дома регулярно избивала и связывала малыша. Когда следователи допросили мать мальчика, то предположили, что и она сама могла жестоко обращаться с ребенком.

В этой истории у следователей есть вопросы и к органам опеки. В следственном комитете сообщают, что возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников органов опеки Тарского района Омской области по статье "халатность".

- По версии следствия, сотрудники отдела опеки халатно относились к исполнению своих должностных обязанностей по контролю за условиями проживания и воспитания несовершеннолетних, в т.ч. в многодетной семье, проживающей в ауле Коянбай, что повлекло существенное нарушение прав и интересов 1,5-годовалого мальчика, систематическое причинение ему побоев и истязаний как со стороны матери, так и беременной женщины, в семье которой ребенок проживал, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Сейчас проводятся следственные действия для установления виновных лиц.