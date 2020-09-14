На видео попала горящая маршрутка на дороге в Омске

Фото: скриншот видео («ЧП Омск»)

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 14 сентября, на окраине Омска.

Проезжавшие по Красноярскому тракту водители сняли на видео полыхающую маршрутку. По какой причине загорелся микроавтобус «Форд» и были ли в нем в этот момент пассажиры, пока не ясно.

Судя по кадрам последствий пожара, также сделанным очевидцами, транспортное средство полностью выгорело и, скорее всего, восстановлению не подлежит. По предварительным данным, в результате инцидента никто серьезно не пострадал.

Окончательно причины и обстоятельства случившегося, а также материальный ущерб будут выяснены по окончании проверки.