На видео попала горящая маршрутка на дороге в Омске

Фото: скриншот видео («ЧП Омск»)
Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 14 сентября, на окраине Омска.
Проезжавшие по Красноярскому тракту водители сняли на видео полыхающую маршрутку. По какой причине загорелся микроавтобус «Форд» и были ли в нем в этот момент пассажиры, пока не ясно.
Судя по кадрам последствий пожара, также сделанным очевидцами, транспортное средство полностью выгорело и, скорее всего, восстановлению не подлежит. По предварительным данным, в результате инцидента никто серьезно не пострадал.
Окончательно причины и обстоятельства случившегося, а также материальный ущерб будут выяснены по окончании проверки.
Фото: скриншот видео («ЧП Омск»)