Заболеваемость коронавирусом в Омской области резко снизилась

За последние сутки выявили всего 32 заболевших. Фото: Иван МАКЕЕВ

Статистика заболеваемости коронавирусом за последние сутки снова резко снизилась. Министерстов здравоохранения Омской области зафиксировало всего 32 новых случая. Всего с начала пандемии в регионе заболели 9 962 человека.

К сожалению, печальный список погибших пополнился 3 фамилиями. Общее число умерших в начала пандемии составило 248 человек.

Зато радует ростом статистика выздоровлений. За прошедшие сутки в области насчитали 82 человека, победивших коронавирус. Всего с начала пандемии 8 176 человек.

Случаи заражения зафиксировали только в 4 районах: В Омске - 24 случая, в Тевризском районе - 5, Знаменском районе - 2, в Тарском районе - 1.

Перед прошлым заседанием оперштаба по коронавирусу, которое состоялось 27 августа, тоже наблюдалось снижение заболеваемости, но потом показатели снова вернулись на прежний уровень.