В Омске избили пешехода, шедшего по «зебре»: Выяснилось, что водитель ехал без прав

Фото: УМВД России по Омской области

Оперативно удалось поймать лихача на «Хонде Фит», грубо нарушившего правила на улице Енисейской. Несмотря на то, что пешеход стоял на «зербе», водитель его чуть не сбил. А после из авто вышел пассажир и накинулся на потерпевшего с кулаками. Видео попало в социальные сети. И вскоре по номерам на машине вычислили и его владельца.

21-летнего водителя задержали по месту жительства. Как выяснилось, ко всему прочему он еще и ездил без прав. В мае лихача на год лишили водительского удостоверения. Но это его не привело в чувства. Теперь в отношении нарушителя завели еще два дела – за вождение без прав и за непредоставление пешеходу преимущества в движении.

– Задержан и пассажир иномарки – 18-летний житель Октябрьского округа. Он пояснил полицейским, что избил пешехода после того, как тот оскорбил его и его приятеля, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – В настоящее время продолжается проверка. В зависимости от степени тяжести причиненных телесных повреждений будет принято процессуальное решение.