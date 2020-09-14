Омич оттащил сбитую женщину в кусты и уехал

Дело рассмотрено в суде и приговор вступил в законную силу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария случилась 29 марта этого года. Омич поздним вечером не заметил женщину, идущую по обочине в попутном направлении, и сбил ее. После чего остановился и вышел из машины. Женщина надеялась, что водитель поможет ей, но омич и не собирался этого делать. Он оттащил беспомощную прохожую в кусты и уехал. Женщина провела в зарослях всю ночь, пока утром ее случайно не нашла другая местная жительница.

В пресс-службе прокуратуры сообщают, что мужчина своей вины не признал. В ходе проверки было установлено, что избежать столкновения у 49-летнего водителя не было возможности, поэтому мужчину не признали виновником ДТП. Но прокуратура выступила с обвинениями по статье "оставление в опасности".

Мировой суд большереченского района сегодная признал мужчину виновным и назначил ему приговор в виде 11 месяцев исправительных работ с удержанием 15% дохода в пользу государства.