Омичей ждет резкое похолодание и дожди

Погода резко ухудшится в середине недели. Фото: Артем КИЛЬКИН

Конец прошлой недели и выходные радовали омичей теплом и солнцем. Как и обещали синоптики, в Омске не было осадков и в целом днем температура была практически летней. Но новые прогнозы обещают не такую хорошую погоду.

Уже к середине недели придет резкое похолодание. Во вторник будет +27 градусов, а в среду резко похолодает до +14. В тот же день омичам обещают начало затяжных дождей. Они продержатся в регионе до следующей недели и принесут холода. В дневные часы температура на поднимется выше +14, а ночью будет опускаться до +5. Также синоптики прогнозируют сильный порывистый ветер. После этого в регионе ненадолго снова установится теплая сухая погода.