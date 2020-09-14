В Омской области на непроходимой дороге застряла скорая помощь

В грязи на проселочной дороге вязнут машины скорой помощи. Фото: ВКонтакте

Жительница Омской области опубликовала в социальных сетях фотографии, где показала просто непроходимую дорогу, которая ведет к селу Васисс. На снимках на дороге, которая после дождя больше напоминает болото, увязла машина скорой помощи. Ее пытаются вытолкать местные жители, но и они проваливаются в вязкую грязь по щиколотку.

- Дорога Тара-Васисс, осень 2020. Ура! Народ повержен еще на подступах к Таре! До Омска не дойдет и не доедет! - пишет автор поста.

Иногда по дороге не могут пройти даже мощные грузовики. Фото: ВКонтакте

В комментариях бывшая жительница села с сожалением отмечает, что за очень долгое время ситуация с дорогой только ухудшилась.

- Ох уж эта дорога Тара-Васис, её и дорогой назвать можно только зимой или когда нет дождей, а в остальное время - направление. Больше 30 лет прошло, как уехала из Васиса, все только хуже становится!