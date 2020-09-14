Стало известно, что обсудят на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в Омске

Никаких новых послаблений рассматривать не планируют. Фото: Омская Губерния

Последнее заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом состоялось еще в конце августа. Тогда приняли множество послаблений и разрешили деятельность многим омским предприятиям. Следующее заседание должно было состояться 19 сентября, но как стало известно, его перенесли на сегодня, 14 сентября. С чем связан перенос даты заседания пока не понятно.

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Омской области. На заседании рассмотрят результаты проверок предприятий и организаций и текущую эпидемиологическую обстановку. Количество заболевших коронавирусом в области после небольшого подъема начало снижаться снова, но вместе с этим в омских школах отдельные классы стали закрывать на карантин из-за ОРВИ.