Предприниматели могут выпустить КЭП в Райффайзен Бизнес Онлайн на iOS

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Теперь сервис доступен и для устройств на базе операционной системы iOS. Ранее банк представил функцию выпуска КЭП в мобильном приложении для платформы Android.

Выпуск КЭП занимает несколько минут. Активировать ее помогает курьер банка, который доставляет необходимые документы в удобное для клиента место и время.

«Райффайзенбанк предлагает малому бизнесу быстрый и технологичный доступ к любым финансовым инструментам. Теперь индивидуальные предприниматели, у которых есть расчетный счет в Райффайзенбанке, могут подписать налоговую декларацию квалифицированной электронной подписью в любом удобном им канале – в интернет-банке или мобильном приложении. Также после выпуска КЭП появляется раздел «Письма из ФНС», в котором предприниматель увидит все письма, которые ему направляет налоговая», — отметила Полина Гуляева, главный менеджер продукта «Онлайн-бухгалтерия» Райффайзенбанка.

Подробнее о сервисе онлайн-бухгалтерии можно узнать на сайте raif.ru.