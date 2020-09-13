От коронавируса в Омской области скончались 3 человека

В Омске оперштаб по борьбе с коронавирусом продолжает вести статистику заболеваемости в Омской области. За последние сутки в Омской области новой инфекцией заразились 45 омичей, всего с начала пандемии 9 930 человек. Это немного меньше, чем регистрировали ежедневно всю прошлую неделю. Тогда показатели держались в районе 50 случаев.

Выздоровевших за последние сутки тоже не много, всего 66 человек. Зато на этих выходных область перешагнула порог в 8 тысяч вылечившихся от коронавируса. Всего с начала пандемии его победили 8 094 человека.

К сожалению, число смертельных исходов увеличилось до 245, за последние сутки в Омской области скончались 3 человека.

Под наблюдением врачей продолжают находиться меньше тысячи омичей, а именно 937 человек. Полностью сняты с медицинского учета 53 963 человека.