Омичи жалуются на мусор на набережной

Мусор не помещается в урны. Фото: Анна МИКУЛА

В выходные дни омичи, гуляя по Иртышской набережной, заметили горы мусора, скопившиеся у лавочек. Набережная - популярное место для отдыха омичей, поэтому большое количество отходов не удивительно. Но урн на набережной катастрофически мало. Они есть далеко не у каждой зоны отдыха, и мусор из них убирают не постоянно. Особенно его скопления заметны в выходные, когда наибольший наплыв отдыхающих в центре города.

Особенно много отходов скапливается в выходные дни. Фото: Анна МИКУЛА

Вокруг каждой урны заметны стаканчики от кофе, упаковки еды из фастфуда, бутылки из под спиртного и даже коробки от пиццы. Более мелкий и легкий мусор, салфетки и одноразовые маски, разлетается по газону и застревает в листве кустарников.