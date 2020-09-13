В Омске назначена дата повторных слушаний по дендросаду

Активисты и журналисты смогут обсудить судьбу дендрологического сада в октябре. Фото: Анна МИКУЛА

О судьбе дендрологического сада имени Гензе омичам предлагали поговорить с властями 3 сентября. Именно на эту дату были назначены общественные слушания, которые позже губернатор Омской области Александр Бурков назвал недействительными. Тогда на заседание не пустили не только экоактивистов, которые выступали против инициативы минприроды разделить территорию сада, но и множество журналистов. Разыгрался скандал.

Повторные слушания назначили на четверг, 22 октября, о чем сообщили минприроды на сайте администрации. Они пройдут в 18:30 часов в зале пленарных заседаний областного Конгресс-холла по адресу: г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, к. 2, 4 этаж. О необходимости регистрироваться заранее пока ничего не сообщается. Ведомство также предлагает выслать омичам свои замечания и предложения на электронную почту post@mpr.omskportal.ru или на почтовый адрес 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63.